Gas, il TTF balza del 49% a 47,75 euro/MWh dopo lo stop alla produzione in Qatar

(Teleborsa) - La guerra in Iran
ha condotto i mercati energetici globali in un momento di massima tensione che non si riscontrava dall'invasione russa dell'Ucraina. Il prezzo del gas naturale
in Europa
è letteralmente decollato nella seduta odierna: ad Amsterdam, il future TTF
è arrivato a guadagnare il 49,1%
, toccando i 47,65 €/MWh
. A scatenare il panico è stato l'annuncio di QatarEnergy
, che ha deciso di sospendere l'intera produzione di gas naturale dopo che attacchi di droni iraniani hanno colpito i suoi impianti.
La società statale qatariota rappresenta quasi il 20% delle esportazioni globali
di GNL
, una quota vitale per l'approvvigionamento internazionale.
Le operazioni militari
avviate da Stati Uniti
e Israele
contro la leadership iraniana, a cui Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni verso asset statunitensi e alleati nella regione, hanno alzato poi il livello di guardia anche sullo Stretto di Hormuz
. Il punto di transito per cui passa un quinto della produzione mondiale di petrolio e del GNL globale, risulta infatti pesantemente turbato.Goldman Sachs
ha avvertito che un'interruzione totale dei flussi
attraverso lo Stretto per un mese potrebbe spingere i prezzi del gas europeo verso i 74 euro/MWh (+130%), mentre un blocco superiore ai due mesi porterebbe le quotazioni oltre la soglia psicologica dei 100 euro/MWh.
Non si ferma nemmeno la corsa del greggio
: il Brent
ha registrato un balzo del 9%, attestandosi a 79,32 dollari al barile, mentre il WTI
è salito dell'8,24% a 72,54 dollari.
Secondo gli analisti, i prezzi incorporano già un premio al rischio geopolitico
di circa 18 dollari al barile
, riflettendo il timore che la capacità produttiva inutilizzata di Arabia Saudita
ed Emirati Arabi
resti fisicamente bloccata dalla chiusura dello Stretto.