Gas, il TTF balza del 49% a 47,75 euro/MWh dopo lo stop alla produzione in Qatar

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Laha condotto i mercati energetici globali in un momento di massima tensione che non si riscontrava dall'invasione russa dell'Ucraina. Ilinè letteralmente decollato nella seduta odierna: ad Amsterdam, ilè arrivato a guadagnare il, toccando i. A scatenare il panico è stato l'annuncio di, che ha deciso di sospendere l'intera produzione di gas naturale dopo che attacchi di droni iraniani hanno colpito i suoi impianti.La società statale qatariota rappresenta quasi il 20% delledi, una quota vitale per l'approvvigionamento internazionale.Leavviate dacontro la leadership iraniana, a cui Teheran ha risposto con il lancio di missili e droni verso asset statunitensi e alleati nella regione, hanno alzato poi il livello di guardia anche sullo. Il punto di transito per cui passa un quinto della produzione mondiale di petrolio e del GNL globale, risulta infatti pesantemente turbato.ha avvertito che un'interruzione totale deiattraverso lo Stretto per un mese potrebbe spingere i prezzi del gas europeo verso i 74 euro/MWh (+130%), mentre un blocco superiore ai due mesi porterebbe le quotazioni oltre la soglia psicologica dei 100 euro/MWh.Non si ferma nemmeno la corsa del: ilha registrato un balzo del 9%, attestandosi a 79,32 dollari al barile, mentre ilè salito dell'8,24% a 72,54 dollari.Secondo gli analisti, i prezzi incorporano già un premio aldi circa, riflettendo il timore che la capacità produttiva inutilizzata diedresti fisicamente bloccata dalla chiusura dello Stretto.