Milano 17:22
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:22
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:22
48.839 -0,28%
Londra 17:22
10.784 -1,16%
Francoforte 17:21
24.667 -2,44%

Londra: perdite consistenti per Informa

Migliori e peggiori
Londra: perdite consistenti per Informa
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, che perde terreno, mostrando una discesa del 9,88%.

La tendenza ad una settimana di Informa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 7,343 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 7,869. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 8,395.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```