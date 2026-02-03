Milano 16:41
Londra: performance negativa per Informa

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nell'intelligence aziendale, editoria accademica ed eventi, in flessione del 3,32% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Informa rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Informa ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,762 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 9,08, mentre il primo supporto è stimato a 8,446.

