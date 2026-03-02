Milano 17:22
46.270 -1,99%
Nasdaq 17:22
24.885 -0,30%
Dow Jones 17:22
48.839 -0,28%
Londra 17:22
10.784 -1,16%
Francoforte 17:21
24.667 -2,44%

Londra: scambi al rialzo per BP

Migliori e peggiori, In breve
Balza in avanti il gruppo petrolifero inglese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
