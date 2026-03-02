Milano
17:22
46.270
-1,99%
Nasdaq
17:22
24.885
-0,30%
Dow Jones
17:22
48.839
-0,28%
Londra
17:22
10.784
-1,16%
Francoforte
17:21
24.667
-2,44%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi al rialzo per BP
Londra: scambi al rialzo per BP
Migliori e peggiori
,
In breve
02 marzo 2026 - 13.00
Balza in avanti il
gruppo petrolifero inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
Condividi
Leggi anche
Londra: scambi in forte rialzo per Croda International
Londra: scambi al rialzo per Mondi
Londra: scambi in forte rialzo per Rightmove
Londra: scambi in forte rialzo per Fresnillo
Titoli e Indici
Bp Plc
+2,93%
Altre notizie
Londra: scambi al rialzo per Anglo American
Londra: scambi in positivo per Antofagasta
Londra: scambi al rialzo per RELX
Londra: scambi in positivo per Experian
Londra: scambi al rialzo per RELX
Londra: scambi in positivo per SSE
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto