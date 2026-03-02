Milano 2-mar
Marathon Petroleum, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale, che mostra una salita bruciante del 5,33% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marathon Petroleum evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marathon Petroleum rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Marathon Petroleum è in rafforzamento con area di resistenza vista a 211 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 204,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 217,7.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
