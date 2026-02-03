Marathon Petroleum balza l'utile nel quarto trimestre sostenuto da Refining & Marketing

Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Nell'utile netto di competenza di(MPC) è balzato a 1,5 miliardi di dollari, pari a 5,12 dollari per azione diluita, dai 371 milioni, pari a 1,15 dollari per azione diluita, del quarto trimestre del 2024.L'è stato di 1,2 miliardi, pari a 4,07 dollari per azione diluita, e si confronta con un utile netto rettificato di 249 milioni, pari a 0,77 dollari per azione diluita, di un anno prima. L'EPS rettificato è risultato superiore anche alle stime degli analisti ferme a 3,65 dollari.L'sale a 3,5 miliardi dai 2,1 miliardi del pari periodo del 2024.Nell', l'utile netto attribuibile a MPC è stato di 4,0 miliardi, pari a 13,22 dollari per azione diluita, in crescita rispetto ai 3,4 miliardi di dollari, pari a 10,08 dollari per azione diluita, del 2024.L'è stato di 3,3 miliardi, pari a 10,70 dollari per azione diluita, e si confronta con i 3,3 miliardi, pari a 9,51 dollari per azione diluita, del 2024.Laè stata di 8,3 miliardi per l'intero2025, in calo dagli 8,7 miliardi del 2024.L'è stato di 12,0 miliardi per l'intero anno 2025, in miglioramento da 11,3 miliardi di dollari dell'intero anno 2024."Nel 2025, la solida performance operativa della raffinazione e l'esecuzione commerciale hanno guidato la generazione di flussi di cassa", ha dichiarato. "L'impiego del capitale di MPC migliora la nostra competitività in ciascuna delle regioni in cui operiamo. Nel Midstream, MPLX sta investendo per implementare le sue strategie di crescita nel gas naturale e negli NGL. La crescita delle distribuzioni di MPLX differenzia MPC dai concorrenti e supporta il nostro impegno per un ritorno di capitale leader nel settore."Guardando alle principali business unit,(R&M) ha generato un EBITDA rettificato di 2 miliardi dollari nell'ultimo quarto del 2025, balzando dai 559 milioni di dollari di un anno prime. L'EBITDA rettificato del segmento è stato di 7,15 dollari al barile a fronte dei 2,03 dollari al barile del 4Q24. Il margine R&M è stato di 18,65 dollari al barile rispetto ai 12,93 dollari al barile del quarto trimestre del 2024. L'utilizzo della capacità produttiva del greggio è stato del 95%, con una produzione totale di 3,0 milioni di barili al giorno (bpd) nel quarto trimestre del 2025. Tali risultati sono stati trainati da crack spread più elevati rispetto al quarto trimestre del 2024.Ilha riportato un EBITDA trimestrale rettificato di 1,7 miliardi in linea con il dato 2024. I risultati riflettono tassi e volumi di produzione più elevati, oltre al contributo degli asset acquisiti di recente, più che compensati da maggiori spese operative e dalla cessione di asset non strategici di raccolta e lavorazione.