Milano 17:26
46.264 -2,00%
Nasdaq 17:26
24.868 -0,37%
Dow Jones 17:26
48.792 -0,38%
Londra 17:26
10.777 -1,22%
Francoforte 17:25
24.663 -2,46%

Natural Gas (Amsterdam) a 38,66 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 38,66 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 38,66 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
```