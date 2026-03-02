New York: movimento negativo per IBM

(Teleborsa) - Ribasso per la "Big Blue"
, che presenta una flessione del 2,46%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo dell'azienda di Armonk
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 235,9 USD. Supporto a 233,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 238,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)