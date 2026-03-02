Milano 17:27
46.254 -2,02%
Nasdaq 17:27
24.854 -0,43%
Dow Jones 17:27
48.746 -0,47%
Londra 17:27
10.776 -1,24%
Francoforte 17:26
24.651 -2,50%

New York: movimento negativo per IBM

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per IBM
(Teleborsa) - Ribasso per la "Big Blue", che presenta una flessione del 2,46%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IBM, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo dell'azienda di Armonk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 235,9 USD. Supporto a 233,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 238,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```