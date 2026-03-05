New York: andamento rialzista per IBM

(Teleborsa) - Bene la "Big Blue"
, con un rialzo del 2,04%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di IBM
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda di Armonk
rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo del colosso dell'IT
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 258 USD. Supporto a 250,7. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 265,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)