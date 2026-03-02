New York: scambi in positivo per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Avanza l'azienda di analisi e business intelligence
, che guadagna bene, con una variazione del 3,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated
rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di MicroStrategy Incorporated
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 136 USD. Supporto stimato a 130,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 141,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)