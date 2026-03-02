Milano 17:28
46.254 -2,03%
Nasdaq 17:28
24.824 -0,55%
Dow Jones 17:28
48.714 -0,54%
Londra 17:28
10.774 -1,25%
Francoforte 17:27
24.649 -2,51%

New York: scambi in positivo per MicroStrategy Incorporated

(Teleborsa) - Avanza l'azienda di analisi e business intelligence, che guadagna bene, con una variazione del 3,17%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di MicroStrategy Incorporated evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice.


Le tendenza di medio periodo di MicroStrategy Incorporated si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 136 USD. Supporto stimato a 130,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 141,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
