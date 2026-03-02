Milano
17:28
46.254
-2,03%
Nasdaq
17:28
24.824
-0,55%
Dow Jones
17:28
48.714
-0,54%
Londra
17:28
10.774
-1,25%
Francoforte
17:27
24.649
-2,51%
Lunedì 2 Marzo 2026, ore 17.44
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 5.338,46 dollari alle 15:40
Oro: 5.338,46 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
02 marzo 2026 - 15.40
L'Oro vale 5.338,46 dollari l'oncia (+1,15%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 5.179,86 dollari alle 11:30
Oro: 4.857,14 dollari alle 11:30
Oro: 5.059,77 dollari alle 19:30
Oro: 5.062,99 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,57%
Altre notizie
Oro: 5.062,39 dollari alle 11:30
Oro: 5.169,24 dollari alle 15:40
Oro: 4.935,49 dollari alle 08:30
Oro: 5.045,56 dollari alle 15:40
Oro: 5.136,44 dollari alle 08:30
Oro: 5.186,14 dollari alle 08:30
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto