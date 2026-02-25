Milano
17:35
47.170
+1,11%
Nasdaq
19:37
25.288
+1,24%
Dow Jones
19:37
49.446
+0,55%
Londra
17:35
10.806
+1,18%
Francoforte
17:35
25.176
+0,76%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 19.54
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 5.207,05 dollari alle 19:30
Oro: 5.207,05 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
25 febbraio 2026 - 19.30
L'Oro vale 5.207,05 dollari l'oncia (+1,23%) alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 5.015,9 dollari alle 08:30
Oro: 5.275,99 dollari alle 15:40
Oro: 4.983,25 dollari alle 19:30
Oro: 5.004,99 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+1,23%
Altre notizie
Oro: 5.556,94 dollari alle 08:30
Oro: 5.045,56 dollari alle 15:40
Oro: 4.957,16 dollari alle 19:30
Oro: 5.312,84 dollari alle 19:30
Oro: 5.083,98 dollari alle 19:30
Oro: 5.056,94 dollari alle 19:30
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto