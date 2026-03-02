Milano 17:35
Piazza Affari: scambi negativi per Campari

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda attiva nel settore beverage, in flessione del 2,70% sui valori precedenti.

L'andamento di Campari nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva della società famosa per il suo bitter alcolico. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Campari evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 6,25 Euro. Primo supporto a 6,176. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 6,146.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
