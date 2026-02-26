Milano 13:50
47.275 +0,22%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:50
10.826 +0,18%
Francoforte 13:50
25.275 +0,39%

Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi

Sottotono la società attiva nel settore del cemento, che passa di mano con un calo del 3,41%.
