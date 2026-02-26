Milano
13:50
47.275
+0,22%
Nasdaq
25-feb
25.329
0,00%
Dow Jones
25-feb
49.482
+0,63%
Londra
13:50
10.826
+0,18%
Francoforte
13:50
25.275
+0,39%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 14.06
Piazza Affari: scambi negativi per Buzzi
Migliori e peggiori
,
In breve
26 febbraio 2026 - 12.30
Sottotono la
società attiva nel settore del cemento
, che passa di mano con un calo del 3,41%.
Titoli e Indici
Buzzi
-3,45%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto