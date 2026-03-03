New York: acquisti a mani basse su Best Buy

(Teleborsa) - Rialzo per il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,93%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Best Buy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Best Buy
rispetto all'indice.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Best Buy
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 63,47 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 66,83. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 61,71.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)