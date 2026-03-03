Milano
17:25
44.461
-3,93%
Nasdaq
17:25
24.593
-1,60%
Dow Jones
17:25
48.093
-1,66%
Londra
17:25
10.470
-2,88%
Francoforte
17:24
23.745
-3,62%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 17.42
Home Page
/
Notizie
/ New York: seduta molto difficile per Caterpillar
New York: seduta molto difficile per Caterpillar
Migliori e peggiori
,
In breve
03 marzo 2026 - 16.10
Pressione sul
gigante delle macchine movimento terra
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,23%.
Condividi
Titoli e Indici
Caterpillar
-4,11%
