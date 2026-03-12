Milano 17:25
44.463 -0,69%
Nasdaq 17:25
24.652 -1,25%
Dow Jones 17:26
46.918 -1,05%
Londra 17:26
10.295 -0,57%
Francoforte 17:25
23.582 -0,25%

New York: si concentrano le vendite su Caterpillar

Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra, che presenta una flessione del 3,72%.
