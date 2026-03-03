Milano
17:26
44.443
-3,97%
Nasdaq
17:25
24.599
-1,58%
Dow Jones
17:25
48.094
-1,66%
Londra
17:26
10.466
-2,91%
Francoforte
17:24
23.745
-3,62%
Martedì 3 Marzo 2026, ore 17.42
New York: seduta molto difficile per NRG Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
03 marzo 2026 - 16.10
Si muove in perdita il
produttore e distributore di energia elettrica
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,22% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Nrg Energy
-8,87%
