Milano 17:35
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Dow Jones 20:21
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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New York: seduta molto difficile per Advanced Micro Devices

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta molto difficile per Advanced Micro Devices
In forte ribasso la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che mostra un -6,95%.
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