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New York: seduta difficile per Citigroup

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Citigroup
Ribasso scomposto per il colosso bancario, che esibisce una perdita secca del 5,33% sui valori precedenti.
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