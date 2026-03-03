Milano 17:26
44.443 -3,97%
Nasdaq 17:25
24.599 -1,58%
Dow Jones 17:25
48.094 -1,66%
Londra 17:26
10.466 -2,91%
Francoforte 17:26
23.743 -3,63%

New York: sell-off per Western Digital

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Western Digital
Si muove in perdita la società che si occupa di archiviazione dei dati, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,76% sui valori precedenti.
Condividi
```