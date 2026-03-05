Milano 16:22
44.938 -0,88%
Nasdaq 16:22
25.029 -0,26%
Dow Jones 16:22
48.155 -1,20%
Londra 16:22
10.481 -0,82%
Francoforte 16:22
23.995 -0,87%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,40%

Il Nasdaq-100 esordisce a 24.992,73 punti

In breve, Finanza
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,40%, dopo un'apertura a 24.992,73.
