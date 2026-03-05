Milano
16:22
44.938
-0,88%
Nasdaq
16:22
25.029
-0,26%
Dow Jones
16:22
48.155
-1,20%
Londra
16:22
10.481
-0,82%
Francoforte
16:22
23.995
-0,87%
Giovedì 5 Marzo 2026, ore 16.38
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,40%
Il Nasdaq-100 esordisce a 24.992,73 punti
In breve
,
Finanza
05 marzo 2026 - 15.33
Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,40%, dopo un'apertura a 24.992,73.
