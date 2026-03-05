New York: seduta difficile per Caterpillar

(Teleborsa) - Retrocede molto il gigante delle macchine movimento terra
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,66%.
L'andamento di Caterpillar
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 719,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 684,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 672.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)