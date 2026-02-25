Milano 16:28
46.982 +0,71%
Nasdaq 16:28
25.284 +1,23%
Dow Jones 16:28
49.256 +0,17%
Londra 16:28
10.766 +0,80%
Francoforte 16:28
25.134 +0,59%

Oro: 5.165,59 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 5.165,59 dollari alle 15:40
L'Oro vale 5.165,59 dollari l'oncia (+0,42%) alle 15:40.
Condividi
```