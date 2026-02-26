Milano 17:03
47.390 +0,47%
Nasdaq 17:03
24.970 -1,42%
Dow Jones 17:03
49.553 +0,14%
Londra 17:03
10.845 +0,35%
Francoforte 17:03
25.300 +0,49%

New York: Corning si muove verso il basso

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di vetri speciali e ceramiche, che soffre con un calo del 4,95%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Corning più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di breve periodo di Corning mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 157 USD. Rischio di discesa fino a 150 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 163,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
