Milano
12:51
44.149
-1,03%
Nasdaq
5-mar
25.020
-0,29%
Dow Jones
5-mar
47.955
-1,61%
Londra
12:51
10.359
-0,53%
Francoforte
12:51
23.615
-0,84%
Venerdì 6 Marzo 2026, ore 13.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 0,8686 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8686 sterline alle 11:30
In breve
,
Finanza
06 marzo 2026 - 11.30
Euro a 0,8686 sulla sterlina inglese alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 0,8773 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8709 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8772 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8705 sterline alle 15:41
Titoli e Indici
Eur/Gbp
-0,16%
Altre notizie
Cambi: euro a 0,874 sterline alle 15:41
Cambi: euro a 0,8688 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,877 sterline alle 11:30
Cambi: euro a 0,8774 sterline alle 08:30
Cambi: euro a 0,871 sterline alle 19:30
Cambi: euro a 0,8757 sterline alle 19:30
Guide
ISEE 2026: come calcolarlo, novità e quali agevolazioni si possono chiedere
L’ISEE è una fotografia della situazione economica di un nucleo familiare, che viene “scattata” seguendo regole precise. Serve perché molte prestazioni pubbliche non sono uguali per tutti.
leggi tutto