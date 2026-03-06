Milano 9:02
44.810 +0,45%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 9:02
10.448 +0,33%
Francoforte 5-mar
23.816 0,00%

Cambi: euro a 1,1613 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Euro a 1,1613 sul dollaro alle 08:30.
