Milano 10:58
44.515 -0,21%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:58
10.423 +0,09%
Francoforte 10:58
23.786 -0,12%

Francoforte: balza in avanti Rheinmetall AG

Scambia in profit il produttore di armamenti e componenti per automobili, che lievita del 3,20%.
