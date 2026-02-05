Milano 11:33
46.485 -0,32%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:33
10.372 -0,29%
Francoforte 11:33
24.549 -0,22%

Francoforte: prevalgono le vendite su Rheinmetall AG

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - A picco il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta un pessimo -5,63%.

La tendenza ad una settimana di Rheinmetall AG è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo scenario di breve periodo di Rheinmetall AG evidenzia un declino dei corsi verso area 1.562,5 Euro con prima area di resistenza vista a 1.613. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1.540.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
