Milano 12:54
44.140 -1,05%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:54
10.358 -0,54%
Francoforte 12:54
23.601 -0,90%

Francoforte: si concentrano le vendite su Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
Francoforte: si concentrano le vendite su Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che presenta una flessione del 2,59%.

L'andamento di Volkswagen AG Pref nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Volkswagen AG Pref mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 89,39 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 92,33. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 88,37.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```