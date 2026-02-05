Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen
, che mostra un decremento del 2,59%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -1,14% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
La tendenza di breve di Volkswagen AG Pref
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 106,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)