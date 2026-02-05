Milano 11:31
46.472 -0,35%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:31
10.370 -0,31%
Francoforte 11:31
24.561 -0,17%

Francoforte: andamento negativo per Volkswagen AG Pref

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, che mostra un decremento del 2,59%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Volkswagen AG Pref mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,39%, rispetto a -1,14% dell'indice della Borsa di Francoforte).


La tendenza di breve di Volkswagen AG Pref è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 106,4.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
