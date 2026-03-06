New York: netto calo registrato da Corning

(Teleborsa) - In forte ribasso il produttore di vetri speciali e ceramiche
, che mostra un -6,2%.
L'andamento di Corning
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Corning
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 130,3 USD, con il supporto più immediato individuato in area 124,3. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 122,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)