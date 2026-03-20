New York: Corning in forte calo
(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di vetri speciali e ceramiche, che soffre con un calo del 5,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Corning, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Corning classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 131,8 USD e primo supporto individuato a 122,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 141,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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