New York: in perdita Zebra Technologies

(Teleborsa) - A picco il fornitore di computer, stampanti e scanner
, che presenta un pessimo -4,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zebra Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Zebra Technologies
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 206,1 USD. Prima resistenza a 215,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 201,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)