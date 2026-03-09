Milano 9-mar
44.025 -0,29%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 -0,34%
Francoforte 9-mar
23.409 -0,77%

New York: in perdita Zebra Technologies

Migliori e peggiori
New York: in perdita Zebra Technologies
(Teleborsa) - A picco il fornitore di computer, stampanti e scanner, che presenta un pessimo -4,21%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Zebra Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Zebra Technologies si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 206,1 USD. Prima resistenza a 215,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 201,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```