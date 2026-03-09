Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 20:07
24.623 -0,08%
Dow Jones 20:07
47.147 -0,75%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

SILVER del 6/03/2026

Finanza
SILVER del 6/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo

Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 2,20%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 81,15. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 88,61 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 77,92.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
