SILVER del 6/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 marzo
Seduta decisamente positiva per il metallo prezioso, che ha terminato in rialzo del 2,20%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 81,15. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 88,61 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 77,92.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)