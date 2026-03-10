Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 marzo
Giornata pressoché debole per l'Eurostoxx 50, che ha terminato in calo a 5.685.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Eurostoxx 50, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 5.623. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 5.809 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 5.561.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)