Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Contenuto ribasso per l'Eurostoxx 50, che archivia la sessione in flessione dello 0,28%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6.156. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6.047. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6.266.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)