New York: Intel sale verso 48,35 USD

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per il principale produttore di chip, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,88%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Intel mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,07%, rispetto a +0,54% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La situazione di medio periodo del colosso dei semiconduttori resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 48,35 Dollari USA. Supporto visto a quota 45,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,81.

