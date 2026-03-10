New York: Intel sale verso 48,35 USD

(Teleborsa) - Rialzo per il principale produttore di chip
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,88%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Intel
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,07%, rispetto a +0,54% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La situazione di medio periodo del colosso dei semiconduttori
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 48,35 Dollari USA. Supporto visto a quota 45,88. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 50,81.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)