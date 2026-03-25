New York: mette il turbo Intel
(Teleborsa) - Brilla il principale produttore di chip, che passa di mano con un aumento del 7,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Intel evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso dei semiconduttori rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 46,07 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 48,19. Il peggioramento di Intel è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 44,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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