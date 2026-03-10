Milano 13:47
44.992 +2,20%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:47
10.401 +1,48%
Francoforte 13:47
23.900 +2,09%

Oro: 5.174,77 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Oro: 5.174,77 dollari alle 11:30
L'Oro vale 5.174,77 dollari l'oncia (+0,74%) alle 11:30.
Condividi
```