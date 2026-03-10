Milano
Martedì 10 Marzo 2026, ore 14.03
Oro: 5.174,77 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
10 marzo 2026 - 11.30
L'Oro vale 5.174,77 dollari l'oncia (+0,74%) alle 11:30.
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto