Milano 17:28
46.254 -2,03%
Nasdaq 17:29
24.827 -0,53%
Dow Jones 17:29
48.709 -0,55%
Londra 17:29
10.771 -1,28%
Francoforte 17:27
24.649 -2,51%

Oro: 5.414,54 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 5.414,54 dollari alle 08:30
L'Oro vale 5.414,54 dollari l'oncia (+2,59%) alle 08:30.
Condividi
```