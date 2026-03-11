Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 10/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 marzo

Giornata decisamente positiva per l'Eurostoxx 50 che ha chiuso la seduta in rialzo a 5.837.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5.725. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 5.910. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 6.096.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)