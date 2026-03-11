Milano 17:35
44.773 -0,95%
Nasdaq 18:09
24.990 +0,13%
Dow Jones 18:09
47.392 -0,66%
Londra 17:40
10.354 -0,56%
Francoforte 17:35
23.640 -1,37%

Migliori e peggiori
New York: in forte denaro Marathon Petroleum
(Teleborsa) - Effervescente il distributore di petrolio e gas naturale, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,77%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Marathon Petroleum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,38%, rispetto a -0,62% dell'indice del basket statunitense).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 228,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 219,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 212,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
