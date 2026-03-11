New York: in forte denaro Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Effervescente il distributore di petrolio e gas naturale
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,77%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Marathon Petroleum
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,38%, rispetto a -0,62% dell'indice del basket statunitense
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 228,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 219,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 212,8.
