Milano
14:58
44.828
-0,83%
Nasdaq
14:58
25.034
+0,31%
Dow Jones
14:58
47.446
-0,55%
Londra
14:58
10.329
-0,80%
Francoforte
14:57
23.681
-1,20%
Mercoledì 11 Marzo 2026, ore 15.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 5.192,32 dollari alle 11:30
Oro: 5.192,32 dollari alle 11:30
In breve
,
Finanza
11 marzo 2026 - 11.30
L'Oro vale 5.192,32 dollari l'oncia (-0,01%) alle 11:30.
Condividi
Leggi anche
Oro: 5.177,68 dollari alle 19:30
Oro: 5.176,33 dollari alle 11:30
Oro: 5.007,39 dollari alle 11:30
Oro: 5.059,77 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
-0,39%
Altre notizie
Oro: 5.070,53 dollari alle 19:30
Oro: 5.026,32 dollari alle 08:30
Oro: 5.087,36 dollari alle 11:30
Oro: 5.179,01 dollari alle 11:30
Oro: 4.989,59 dollari alle 19:30
Oro: 5.205,87 dollari alle 19:30
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto