Milano 17:28
44.463 -3,93%
Nasdaq 17:27
24.587 -1,62%
Dow Jones 17:27
48.062 -1,72%
Londra 17:28
10.458 -2,99%
Francoforte 17:28
23.745 -3,62%

Petrolio a 77,06 dollari alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 77,06 dollari alle 15:40
Prezzo del greggio Wti a 77,06 dollari per barile alle 15:40.
Condividi
```