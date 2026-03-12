Francoforte: andamento sostenuto per Stroeer

Stroeer

(Teleborsa) - Scambia in profit, che lievita del 2,31%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,6 Euro. Prima resistenza a 33,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)