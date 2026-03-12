Milano 9:58
Francoforte: andamento sostenuto per Stroeer

(Teleborsa) - Scambia in profit Stroeer, che lievita del 2,31%.

Il movimento di Stroeer, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Analizzando lo scenario di Stroeer si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,6 Euro. Prima resistenza a 33,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32.

