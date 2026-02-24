Milano 14:11
46.532 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:11
10.681 -0,04%
Francoforte 14:11
24.959 -0,13%

Francoforte: andamento sostenuto per Nordex

Seduta positiva per Nordex, che avanza bene del 3,56%.
