New York: balza in avanti Linde
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nella produzione di gas industriali, con una variazione percentuale del 2,14%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Linde mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,47%, rispetto a -2,05% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Linde, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 497 USD. Primo supporto visto a 482,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 472,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```