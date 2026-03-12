New York: in bella mostra Air Products and Chemicals
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che produce gas industriali, che scambia in rialzo del 5,02%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Air Products and Chemicals più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Air Products and Chemicals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 295,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 283,9. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 307,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
