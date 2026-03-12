Milano
17:35
44.456
-0,71%
Nasdaq
21:00
24.534
-1,73%
Dow Jones
21:01
46.678
-1,56%
Londra
17:35
10.305
-0,47%
Francoforte
17:35
23.590
-0,21%
Giovedì 12 Marzo 2026, ore 21.46
Home Page
/
Notizie
/ New York: pioggia di acquisti su Air Products and Chemicals
New York: pioggia di acquisti su Air Products and Chemicals
Migliori e peggiori
,
In breve
12 marzo 2026 - 20.00
Prepotente rialzo per la
società che produce gas industriali
, che mostra una salita bruciante del 5,04% sui valori precedenti.
Titoli e Indici
Air Products And Chemicals
+4,61%
Guide
Come fare trading sull’oro: differenze tra futures, ETF e fondi auriferi
Quando si fa trading sull’oro tramite strumenti finanziari non si comprano lingotti, ma ci si espone al prezzo dell’oro. Questo prezzo è influenzato soprattutto da cinque fattori.
leggi tutto