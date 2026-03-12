Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 21:00
24.534 -1,73%
Dow Jones 21:01
46.678 -1,56%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

New York: pioggia di acquisti su Air Products and Chemicals

Migliori e peggiori, In breve
New York: pioggia di acquisti su Air Products and Chemicals
Prepotente rialzo per la società che produce gas industriali, che mostra una salita bruciante del 5,04% sui valori precedenti.
Condividi
```